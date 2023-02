Diogo Mello anuncia o fim de seus casamento com a atriz Fabiana Karla

O ator garante que a amizade entre os dois continua e que a culpada pelo fim do casamento é a distância.

Amores, na manhã desta sexta-feira (03), o ator Diogo Mello utilizou o seu instagram para noticiar o fim se seu casamento com a belíssima atriz Fabiana Karla. Com um post de cortar o coração de todos os fãs, o ator resgatou diversas fotos marcantes para o casal e revelou os motivos que levaram ao fim do casamento.

“Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios…”, adiantou o ator.

Em seguida, ele explicou que a distância e os compromissos do dia a dia foram os verdadeiros pivôs para o fim deste relacionamento, que foi anunciado ao público em 2017.

“É sobre a distância RJ x SP que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos”,

Ainda na legenda de seu post, Diogo exaltou o tempo que passaram juntos e revelou o quão grande é sua admiração pela ex-companheira.

“É impossível descrever em palavras o quanto te admiro, o quanto sou feliz por ter tido a oportunidade de passar todos esses anos ao seu lado! O quanto aprendemos um com o outro. Quantas dificuldades enfrentamos juntos, e que o nosso amor foi capaz de superar”, declarou Diogo.

Apesar do fim de seu casamento, o ator garantiu que a amizade e o companheirismo entre eles continuará, já que essas coisas a distância não será capaz de derrubar.

“Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos. Isso a distância não será capaz de apagar!”, garantiu o ex de Fabiana.

Para finalizar o anúncio, Diogo acrescentou na legenda uma estrofe do poema “À Distância” do autor Dennys Távora.

“Encerro aqui com este poema: “ À DISTÂNCIA “. Há quem por ti de longe vela, Deseja te ver sempre brilhar, Oferece-te carinho e zela, Por tua felicidade e bem-estar. Fofo e a Fofa!”, finalizou o ator.

De forma mais sucinta, a atriz também agradeceu ao ator pela trajetória que tiveram juntos e desejou que ele tenha um lindo caminho daqui pra frente.

“Gratidão por tudo e que seu caminho seja lindo assim como é seu coração”, desejou Fabiana Karla.