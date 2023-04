Dinho Ouro Preto diz que já foi confundido com traficante em Nova York

Em entrevista ao ‘Que História É Essa, Porchat?’, o cantor deu detalhes do fato que ocorreu quando ele resolveu comprar pedras preciosas e vender fora do Brasil

Eu já disse para vocês que o programa do Porchat é um dos meus favoritos da TV. Dinho Ouro Preto esteve no programa para contar sua história e não deixou de lembrar do dia que passou por traficante para compradores de pedras preciosas em Nova York.

“A gente pensou em ir a uma cidade chamada Diamantina, com a vaquinha feita por amigos, compramos um monte de pedras preciosas, esmeraldas e topázios, a preço de banana e levamos para Nova York escondido. Isso tudo com o dinheiro dos nossos amigos, fizemos uma vaquinha”, disse.

Quando ele tentou fazer a venda das pedras, ele descobriu que elas não tinham valor algum. “A primeira loja que a gente entrou, o cara vira e fala: ‘Vocês roubaram! Como tem isso com vocês?’ Primeiro suspeitavam a origem das pedras e depois falavam que não tinham valor nenhum”, contou ele.