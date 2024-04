Dilma Rousseff faz uma rápida visita ao Papa Francisco

Genteeee, que encontro foi esse entre o Papa Francisco com a ex-presidente do Brasil e atual presidente do banco dos Brics, Dilma Rousseff, no Vaticano neste sábado (27)?? Cadê meu passaporte? Preciso ir para Roma agora mesmo para acompanhar esse babado de pertinho.

“Bem-vinda! Que prazer revê-la!”, disse o pontífice assim que se encontrou com a ex-presidente. De acordo com o Vaticano, Dilma foi a primeira chefe de governo a receber Francisco em uma viagem internacional depois ele se tornar pontífice, em 2013, quando se reuniu numa audiência privada com o pontífice.

“Falamos sobre os grandes desafios da humanidade: o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas”, disse a ex-presidente.

Durante esse breve encontro, os dois conversaram tanto em português quanto em espanhol. A ex-presidente ainda presenteou o papa o livro “Theodoro Sampaio. Nos sertões e na cidade”, de Ademir Pereira dos Santos, segundo o Vaticano e ganhou de presente de Francisco a encíclica “Laudato si”, a exortação apostólica “Laudate Deum” e uma escultura em bronze.

O papa explicou para Dilma que a obra significa “que só é lícito olhar uma pessoa de cima para baixo para ajudá-la a se levantar”. No final do encontro, o pontífice disse a Dilma: “reze por mim e eu rezo por você”. “Estou rezando”, respondeu a ex-presidente.