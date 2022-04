Estrela pornô, Diego Sans, convida Luciano, ex-BBB, para um feat no Only Fans

ex-BBB abriu uma conta na plataforma de conteúdo adulto e já recebe propostas para feat

Eu avisei vocês que o ex-BBB Luciano era chato, mas era um tremendo de um gostoso, e não sou só eu que concordo com isso. O influenciador foi convidado para um feat com Diego Sans na plataforma de conteúdo adulto, Only Fans.

Para quem não sabe, Diego é uma das estrelas dos filmes pornô, principalmente na temática gay. Dono de um corpo sensual e uma carinha de safado ele arranca suspiros por onde passa (eu mesmo fico louca).

Em uma publicação no Instagram, Diego escreveu: “E ae, Luciano, bora um feat?”. Minha gente, eu juro que fiquei tentada a assinar esse negócio se sair uma parceria dos dois.

Recentemente Luciano abriu uma conta no Only Fans e mesmo sem conteúdo algum o ex-BBB já recebe propostas de grandes nomes do entretenimento adulto. Quem sabe não vem aí. Aguardo ansiosa.