Diego Hypólito e Gil confessam que já trocaram flertes por DM antes do ex-atleta entrar no BBB 25

Gente, estava eu aqui em casa assistindo a minha rainha das manhãs NaMaria entrevistando o último eliminado do BBB 25, Diego Hypólito posso garantir para vocês que nunca vi essa mulher se divertiu tanto num bate-papo com um ex-BBB.

Durante o Mais Você desta sexta (18), Ana Maria Braga lembrou de uma revelação que feita durante o Bate-Papo com Eliminado e pediu para Gil e Diego contassem melhor sobre isso. Para quem não sabe, Gil havia questionou Diego se era ele mesmo que cuidava de suas redes sociais e o apresentador acabou confessando que os dois já conversaram algumas vezes antes do reality show.

Gil contou que a primeira vez que eles se viram pessoalmente foi durante os Jogos Olímpicos de 2024. Após se conhecerem, eles tentaram por inúmeras vezes marcar algo, mas sempre se desencontravam. “Nunca dava certo, mas sempre que eu podia ele me chamava e eu chamava ele”, contou ele.

Ele aproveitou para comentar como foi a sua reação ao descobrir que o ex-ginasta era um dos participantes do BBB 25. “Quando ele foi anunciado, eu falei senhor! A gente não tinha conseguido se encontrar, mas aí eu fui na casa. A primeira vez que a gente se viu, eu sei que ele lembrou, porque ele me olhou e eu olhei para ele”, afirmou.

Então, Ana Maria perguntou quais seriam os planos do possível casal, agora que o ex-atleta deixou o confinamento. “Vamos conversar, Ana! Estamos aqui ao vivo, fico até sem graça. Mas Gil, você sabe, eu vou dar em cima mesmo, porque eu sou desses, eu sou carudo, eu chego mesmo”, garantiu Diego.

Diego garantiu que, dessa vez, o encontro com Gil do Vigor daria certo. “Vim com uma roupa até mais bonitinha, Gil, eu to mais bonito que ontem. Até tomei um banhozinho, tirei a energia do BBB, mas a gente tem que combinar, esse jantar tem que sair”

Assista o vídeo:

https://x.com/diego_hypolito/status/1913235695373598800