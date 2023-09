Diego Alemão é internado em clínica de reabilitação

Após ser preso pela posse ilegal de um revólver e munições, o ex-BBB foi internado em uma clínica do Rio de Janeiro

Eita minha gente, o clima pesou depois que Diego Alemão foi preso diante do porte ilegal de arma de fogo e discutiu com jornalistas na porta da Delegacia de Copacabana, hein? O ex-BBB foi internado em uma clínica de reabilitação na própria cidade maravilhosa. De acordo com Léo Dias, a notícia foi confirmada pelo seu advogado.

“Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos”, disse.

Essa não é a primeira vez que Alemão se envolve em confusão e precisa resolver seus problemas com a polícia no meio, só para lembrar vocês.