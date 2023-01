Dicesar revela que teve pressentimentos sobrenaturais no BBB: “Arrepia a gente todinho”

O assunto veio à tona após Gabriel Santana afirmar que sentiu uma energia pesada dentro da casa.

Amores, vocês lembram que, ontem (17), eu contei para vocês que o ator Gabriel Santana estava sentindo uma presença paranormal dentro da casa do BBB, a qual possuía uma energia muito pesada e que ainda citei que essa não é a primeira vez que participantes do reality sentem algo do tipo? Então, após viralizar o recente relato do ator, outro ex-BBB falou publicamente sobre o assunto.

Em uma conversa com a apresentadora Sonia Abrão, no programa ‘A Tarde é Sua’, o maquiador e ex-BBB Dicesar afirmou que durante o seu confinamento, também sentiu algumas presenças sobrenaturais na casa.

“Tem uma parte na cozinha, perto do quarto do líder que deixa a gente meio assim… É uma parte que arrepia a gente. Eu realmente não tinha visto isso. Foi na cozinha mesmo? Para ser mais exato, na minha época, era bem ali no local onde virou o quarto do líder, ali realmente arrepia. Eu vivi isso!”, afirmou o maquiador.

Ainda em seu relato, Dicesar conta que existe outro local na casa, que ninguém fala, mas que com certeza é “assombrado”.

“Tem uma parte também que ninguém fala. Ali, quando a gente sobe uma escadinha para lavar roupa no tanque, lá em cima, também é um lugar que arrepia a gente todinho. É uma coisa muito louca. Ali, já entrou macaquinho, gato, passarinho…”, revelou o ex-BBB

Por fim, o maquiador afirma que irá desvendar o mistério por trás desses arrepios e pressentimentos ruins que os participantes e ex-participantes já sentiram na sede do programa.

“Eu vou desvendar [o mistério]. Lá tem uma pintura da mata, porém, quando você sobe para lavar as roupas, a mata se mistura com a pintura. Daí vem bichos mesmo, além de ventos da floresta. Sabe, eu acredito muito nisso, até porque é uma mata pesada”, finalizou Dicesar.