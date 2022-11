Dicésar revela que, por falta de dinheiro, comia os restos de comida de Angélica

O ex-BBB conta que nunca deixou que sua mãe soubesse disso para que ela não ficasse preocupada.

Quem vê close não vê corre. Antes de ficar nacionalmente conhecido por sua participação na 10ª edição do BBB, o ex-BBB Dicésar já trabalhou como maquiador no SBT, e durante a sua entrevista ao “Não é Nada Pessoal” ele revelou que nesta época passou por muitas dificuldades financeiras e que por falta de dinheiro ele comia os restos de comida da apresentadora Angélica. “Eu almoçava quando ela almoçava. E o que sobrava do almoço da Angélica, eu comia. Durante muito tempo foi assim.”

“Ela não sabia, porque ela mandava jogar o almoço dela fora e a gente comia o que sobrava. A gente não tinha dinheiro pra comer. E as pessoas achavam que eu estava rico porque eu era maquiador da Angélica”, contou o ex-BBB.

Dicésar conta que mesmo com todas as dificuldades financeiras que enfrentava, nunca deixou que sua mãe soubesse de seus perrengues, para evitar que ela sofresse. “Eu li uma entrevista da Madonna, [e ela disse] que quando ela chegou em Nova York, ela comia um saquinho de pipoca de manhã, de tarde e de noite. Quantas vezes eu comi um saquinho de pipoca de manhã, de tarde e de noite… Eu só tinha [dinheiro] ou para o café, ou para o almoço ou para a janta. E minha mãe nunca soube. Eu fiquei uns dois anos [assim].”

E infelizmente, sua situação financeira não afetava somente a sua alimentação. O ex-BBB conta que quando morava em um pensionato, teve sua coberta roubada e revela que a única maneira que ele tinha de se proteger do frio era com a sua toalha de banho.

Por fim, ele também conta que na época em que trabalhava no SBT, durante os dias de chuva, ele era obrigado a dormir na antiga sede da emissora por não ter como ir embora. “Quando chovia eu tinha que dormir no SBT, no camarim, porque não tinha como ir embora.”