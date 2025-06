Dias após a morte de Juliana Marins, alpinista é resgatado com vida no Monte Rinjani

Gente, estou aqui me arrumando para encontrar meus amigos para curtir um sambinha lá no Mãe Joana, em Botafogo. Quando recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho sobre um novo incidente que acontece no Monte Rinjani.

Acontece que um alpinista da Malásio foi resgatado no Monte Rinjani, em Lombok, na Indonésia, nesta sexta-feira (27), após escorregar em um trecho úmido e rochoso da trilha próximo ao Lago Segara Anak.

De acordo com o portal indonésio Jakarta Globe, esse incidente ocorreu cerca de 200 metros da ponte que leva ao lago. Segundo o chefe da Agência do Parque Nacional do Monte Rinjani, o resgate do rapaz foi realizado rapidamente após as equipes receberem relatos pelo WhatsApp de grupos de escalada.

O turista malaio, identificado como NAH, foi transportado em uma maca por uma rota alternativa usada para emergências médicas e foi levado ao centro de saúde da comunidade de Senaru. O jornal Sinar Harian, da Malásia, informou que a vítima estava consciente, fraturou o quadril e teve feridas na cabeça.

Esse episódio ocorreu poucos dias após a morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu em um trecho íngreme da trilha para o cume do Monte Rinjani no dia 20 de junho. O corpo da jovem foi encontrado a uma profundidade de cerca de 600 metros após quatro dias de buscas dificultadas por condições climáticas adversas e o terreno perigoso. O caso da jovem comoveu o Brasil pela complexidade e pela demora da operação de resgate.

Em um comunicado, o chefe de segurança do Monte destacou a importância das operadoras de turismo licenciadas e dos guias locais para a segurança dos aventureiros, com instruções claras e supervisão nos trechos mais arriscados. “Estamos gratos pelo fato de o alpinista estar em segurança e esperamos que não haja mais incidentes como o caso de Juliana Marins”, finaliza.