Dia das Mulheres: Gerente dá ração de cachorro para funcionárias

Receba! Somos mulheres e merecemos respeito, né? O gerente comercial de uma distribuidora de cosméticos em Curitiba foi mandado embora por justa causa após dar ração de cachorro para suas colaboradoras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o gerente entrou com uma ação contra a empresa pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Além de sua tentativa de reverter o caso.

A decisão final foi avaliada pela 2ª Turma de Desembargadores do TRT-PR. O juiz de 1º Grau reconheceu o vínculo empregatício de agosto de 2020 a fevereiro de 2021.