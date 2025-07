Dhomini e Radamés se enfrentam AO VIVO no Power Couple e segurança tem que intervir na confusão

O clima pegou fogo na mansão do Power Couple Brasil, e não foi por causa das provas! Neste domingo (06), os telespectadores viveram uma verdadeira montanha-russa de emoções com o último “Quebra Power”, o quadro em que os casais eliminados retornam para lavar roupa suja com os sobreviventes da disputa! E olha… foi treta daquelas!

Tudo começou com o retorno explosivo de Dhomini, campeão do BBB3, que não poupou palavras ao partir pra cima de Radamés, jogador e também participante da temporada. “Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco!”, gritou Dhomini, já aos berros no meio do palco.

Radamés não deixou barato e rebateu de forma afiada: “Machista safado!”. A discussão saiu do controle em segundos e o barraco foi tão feio que a produção precisou intervir com seguranças no estúdio! As esposas dos dois, Adriana e Carol, ainda tentaram acalmar os ânimos, mas a confusão já estava instaurada!

https://twitter.com/MattyBala/status/1942011631522689102?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1942011631522689102%7Ctwgr%5Edd994089b325ebb624ee604ac6606c6278378c6c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcaras.com.br%2Ftv%2Fpower-couple-producao-intervem-em-discussao-de-dhomini-e-radames.phtml

Vale lembrar: essa não é a primeira vez que Dhomini perde a linha no programa! Em um episódio anterior, durante uma votação ao vivo, ele surtou após ver Adriana discutindo com Caroline. Aos gritos, foi contido pelos colegas e chegou até a receber atendimento médico. Sim, minha gente, o circo pegou fogo MESMO!

Com isso, o apresentador Felipe Andreoli precisou chamar o intervalo ao vivo, e Rafa Brites voltou do break avisando: “Dhomini precisou sair para se acalmar. Caso ele não retorne, Adriana vota por ele.”

E com a final batendo à porta, marcada para a próxima quinta-feira, 10, os quatro casais finalistas seguem firmes (e em clima de tensão total):

Adriana e Dhomini



Carol e Radamés



Rayane e Victor



Talira e Rafa



O reality, apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, promete encerrar com chave de ouro, ou melhor, com barraco épico e muita emoção!