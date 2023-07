Dhomini é indiciado por lesão corporal após agredir dono de bar

O caso aconteceu em Goiânia e o ex-BBB perdeu o controle partindo para cima do do bar, Ailton Gomes

Não adiantou Dhomini dizer que não tinha o comportamento agressivo nas redes sociais, porque ele foi indiciado por lesão corporal contra o dono de um bar em Goiânia, Ailton Gomes. Quem é fofoqueira de carteirinha vai lembrar que ele agrediu o dono do estabelecimento e de acordo com o G1, a defesa alega que a briga foi motivada pelo fim da sociedade do comércio.

O vencedor do Big Brother Brasil 3 afirmou que tentava desfazer o negócio há 40 dias por conta de um suposto desvio de dinheiro e apropriação indébita.

Em contrapartida, Ailton contou que Dhomini nunca fez parte da sociedade, sendo apenas um “parceiro comercial”.