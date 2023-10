Devido a sua fama de caloteiro, Belo fatura alto com publicidade

Depois do acordo de dívida com Denílson, o cantor tirou vantagem de status de devedor e fecha acordo publicitário com banco.

Depois que ficou com fama de caloteiro, por causa de uma dívida que se arrastou durante 20 anos, agora Belo irá faturar e muito com isso. Sim, meus amores, por causa dessa tour de ser um mau pagador, o cantor se tornou a estrela de um banco e aparece no comercial de uma campanha de negociação de débitos. “É muito bom não dever nada a ninguém”, diz o pagodeiro na campanha publicitária.

Belo em campanha publicitária



Belo ganhou o status de mau pagador após ser acionado na Justiça por Denílson. O ex-jogador cobrava uma multa por quebra de contrato após o músico ter deixado o grupo de pagode Soweto. A briga se arrastou durante duas décadas e foi por alfinetadas públicas do cobrador, que se dizia indignado com o descaso do pagodeiro. Em agosto deste ano, Denílson usou seu canal no YouTube para anunciar o fim da dívida.



A campanha publicitária estrelada por Belo e que foi lançada nos últimos dias mostra o cantor todo feliz por estar em dia com suas obrigações. A linguagem visual faz referência aos diversos memes diversos memes que circulam com a imagem do artista, inclusive um em que o rosto dele aparece recortado dentro de um sol para desejar “um belo dia”.

“Tá enrolada com as dívidas, né? bora evoluir?”, diz o pagodeiro em um trecho do vídeo que anuncia o feirão de negociação. “Bora desenrolar e ter um belo dia?”, convida. “Desenrole sua dívida e fique com um nome limpo, um nome belo!”, fala em outro trecho da campanha.