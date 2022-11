Devido a falta de verba, Polícia Federal suspende a confecção de novos passaportes

Outros serviços como a emissão de passaporte de emergência e os atendimentos nos postos da PF continuarão acontecendo normalmente.

Dia triste para aqueles que tinham em seus planos fazer uma viagem ao exterior e que até então não possuíam um passaporte. Nesta sexta-feira (18) a Polícia Federal, informou através de uma nota, que devido a falta de verba, a partir deste sábado (19) a confecção de novos passaportes, seria suspensa, sem previsão para que esse serviço volte a ser efetuado.

“A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”, informou a instituição.

Apesar da emissão de novos passaportes ter sido cancelada, a emissão de passaportes de emergência, o agendamento online e o atendimento nos postos da PF continuarão acontecendo normalmente.

“O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária”, completou.

Para quem não sabe, os passaportes de emergência são disponibilizados apenas para viagens que possam comprovar a impossibilidade de aguardar a espera necessária da confecção e entrega do documento, como em motivos de saúde, de trabalho ou catástrofes naturais.