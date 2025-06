“Deve ficar pelo menos até agosto”, declarou Flora Gil sobre o novo tratamento contra o câncer de sua enteada, Preta Gil

Gente, estou aqui no restaurante do Copacabana Palace para tomar aquele brunch de respeito, porque eu mereço. Quando estou tomando meu cappuccino e comendo meu eggs benedict com salmão, recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho sobre a Preta Gil.

Acontece que a madrasta da cantora, Flora Gil compartilhou alguns detalhes do novo tratamento experimental contra o câncer que Preta está fazendo nos Estados Unidos. Ela tem visitado a artista com frequência e informou que a enteada continuará no país norte-americano até o mês de agosto, quando ela fará novos exames e traçará uma nova rota na luta para conseguir a tão desejada cura.

Durante uma entrevista ao Gshow, Flora disse que apenas com os resultados dos exames da enteada em mãos será possível definir os próximos passos: “Ela ainda está em tratamento nos Estados Unidos. E deve ficar pelo menos até agosto fazendo o tratamento do protocolo de estudo”, iniciou.

“E em agosto serão feitos novos exames e a partir dos resultados dos exames será feito o novo planejamento. Mas isso só poderemos saber após esses exames. Por agora, é continuar o tratamento”, acrescenta ela.

A influenciadora tem acompanhado de perto toda a evolução de Preta Gil e, ao lado do restante da família, dado forças à artista para passar por esse momento difícil da melhor e mais leve forma possível.

Antes de retornar ao Brasil, a esposa de Gilberto Gil publicou um carrossel de fotos ao lado de Preta Gil: “Já com tanta saudade! Cada dia um presente, cheio de amor e carinho gigantes. Neste momento tão desafiador e íntimo para nossa família e amigos, nosso universo gira em torno de você, Pretinha. Saiba que estamos juntas. Estou voltando para casa e a saudade já aperta o coração. Te amo, hoje e para sempre. Logo mais a gente se encontra de novo”. escreveu.