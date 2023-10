“Deus vai me ajudar muito”, desabafa Datena antes de cirurgia

O apresentador do ‘Brasil, Urgente’ usou o seu espaço na TV para pedir orações para o sucesso da sua cirurgia sem detalhes o motivo do procedimento

Datena usou o seu espaço no ‘Brasil Urgente’ para contar detalhes e pedir oração para o seu público diante de uma cirurgia que ele passará essa semana. O apresentador pediu orações e boas energias para os seus fãs e telespectadores e não deu detalhes sobre o procedimento, apenas pedindo orações.

“Eu tenho impressão que Deus vai me ajudar muito. Mas mesmo com bons médicos, mesmo com um excelente hospital, eu gostaria que vocês orassem por mim e rezassem por mim, porque eu confio muito nos médicos, mas eu confio que Deus ilumina os médicos, entendeu? Então, são duas cirurgias meio que complexas, porque eu já tenho seis stents no coração”, afirmou ele.

Ele ainda completou sem dar detalhes e confirmando sua substituição pro Joel Datena: “Então espero que vocês orem por mim e que daí uns cinco, seis dias eu possa voltar a estar com vocês. E espero que um dia todo mundo tenha condição de fazer a mesma condição que eu tenho, que todo mundo tenha condição de fazer essas cirurgias, esses agendamentos pelo SUS, porque o SUS salvou muita gente durante a pandemia”, afirmou.