Deu Ruim! Beyoncé passa perrengue com o figurino durante seu show em Londres

Gente, estou aqui ouvindo a minha playlist de divas pop no último volume da minha Alexa, sem medo de ser feliz e de levar uma multa do síndico. Quando uma das minhas amadas fofoqueiras me manda um vídeo do último show da minha diva master e suprema Beyoncé.

Amores, nem a nossa Queen B escapa dos perrengues da vida real. Durante um show da turnê Cowboy Carter na última quinta-feira (5) em Londres, a cantora teve um probleminha com o figurino: sua calça simplesmente decidiu abandonar o cargo bem no meio da música “I’m That Girl”.

Enquanto a performance acontecia, a calça resolveu escorregar pernas abaixo e colocou a diva pop numa tremenda saia justa, ou eu deveria dizer, calça frouxa.

Com muita classe e toda trabalhada no profissionalismo, Beyoncé agachou discretamente, deu aquela ajeitadinha básica e ainda arrancou sorrisos da plateia com seu bom humor. Em seguida, um dançarino entrou em ação para fazer a “manutenção emergencial” do look. Diva que é diva, faz assim!