Desistente do BBB 24, Vanessa Lopes, faz desabafo sobre saúde mental e ficar sem o celular no Altas Horas

Minha gente, estava aqui revendo o programa Altas Horas pelo Globoplay e a influencer Vanessa Lopes foi uma das convidadas do programa Altas Horas.

Com mais de 40 milhões de seguidores, a influencer fez sua segunda aparição na TV depois de desistir de sua participação no “Big Brother Brasil 24” e de ter sido diagnosticada com quadro psicótico agudo. Ela aproveitou para falar sobre o seu tratamento atual e como tem lidado com o afastamento das redes sociais.

“Estou bem. Agora estou em tratamento, mas ainda estou assustada. Admitir que está doente é um pouco assustador, mas faz parte do processo, do tratamento e também para falarmos um pouco sobre saúde mental. Fico feliz em falar aqui com vocês sobre isso. Estou bem, mas quero ficar melhor ainda”, disse a jovem de 22 anos ao apresentador Serginho Groisman.

“Eu agora estou dando um tempo. Faz parte do meu tratamento ficar longe das redes sociais”, comentou. E completou, esclarecendo a dúvida sobre a sua aparição na TV: “Só para avisar, eu tenho um atestado para estar aqui. Conversei muito bem com meu médico e parte do meu tratamento é não trabalhar e não voltar para as redes sociais. Eu nem entendo a dimensão de tudo o que aconteceu, porque não pude entrar nas redes sociais”.

“Quando cheguei em casa as primeiras pessoas que tiveram que cuidar de mim e me incentivaram a buscar um médico foram eles. E minha irmã também. Eu dei um baita susto nos meus pais”, afirmou Vanessa.