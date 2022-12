“Desejo uma gonorréia do tamanho de um elefante”, dispara Zé Felipe

Cantor não ficou calado diante dos homens que olhavam para a bunda de Virgínia Fonseca

Zé Felipe não ficou calado diante dos homens que olharam para a bunda de Virginia Fonseca e soltou o verbo nas redes sociais. O cantor disse que deseja uma gonorréia do tamanho de um elefante para os homens que ficam olhando de forma indiscreta para a loira.

“Desejo só coisa boa para as pessoas, mas aqui tem um povo que fica olhando para bunda da mulher da gente, não tem? Para essas pessoas eu desejo uma gonorréia do tamanho de um elefante”, disse ele.

Vale ressaltar que os dois estão visitando Dubai, no Oriente Médio, e não é a primeira vez que alguns reclamam do assédio para com as mulheres brasileiras.