Descubra como Sasha Meneghel conheceu o seu marido, João Figueiredo

A filha da apresentadora contou detalhes sobre sua relação com o seu marido que conheceu em uma festa na casa de Bruna Marquezine

Olha ela! Sasha Meneghel contou mais e mais detalhes sobre sua vida ao lado do seu marido, João Figueiredo, em entrevista ao ‘Conversa com Bial’.

“A gente se conheceu na casa da minha amiga, a Bruna Marquezine, eles já eram amigos e a gente se conheceu lá Foi rápido e ele estava organizando uma viagem para uma ONG e a Bruna disse que era minha cara, ela me passou o contato…”, iniciou Sasha.

Logo, João interrompeu: “Ela me mandou um áudio, tínhamos trocado duas três palavras, ou vi e ela falava assim: ‘A Bruna falou que vocês estão indo ajudar e eu queria saber se posso fazer alguma doação ou se posso ir com vocês’. Ela emitiu o voo e ela acabou sentando do meu lado, nasceu uma amizade e depois o nosso amor”, declarou Figueiredo.

O marido de Sasha ainda disse que ela é mandona na medida certa. Bial ainda disse que João deu uma resposta cirúrgica para sua pergunta e ele ressalta que ela é uma pessoa muito centrada.