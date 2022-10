Deputado bolsonarista, Frederico D’Ávila, ataca arcebispo Dom Orlando “Seu vagabundo, safado”

A CNBB já se posicionou sobre os ataques e disse que foi aberto um processo contra D’Ávila.

Após a homilia do arcebispo Dom Orlando, realizada no dia 12/10, viralizar, o Deputado estadual, bolsonarista, Frederico D’Ávila (PL-SP) proferiu ataques ao arcebispo da cidade de Aparecida, que se estenderam ao líder mundial da igreja católica, Papa Francisco.

Em discurso o Frederico : “E quero complementar aqui, falar para o arcebispo Dom Orlando Brandes: Seu vagabunda, safado, safado da CNBB. Dando recadinho para o presidente e para a população brasileira, que ‘pátria amada não é pátria armada’. Pátria amada é a que não se submete a essa gentalha. Seu safado!”.

“Seu vagabundo, safado, que se submete a esse papa vagabundo também. A última coisa que vocês tomam conta é do espírito, do bem-estar e do conforto da alma das pessoas. Você acha que é quem para ficar usando a batina e o altar para ficar fazendo proselitismo político? Seus pedófilos safados, a CNBB é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil”, continuou o deputado.

Durante a homilia, o arcebispo celebra o direito ao voto e afirma: “Para que juntos construamos então um Brasil pátria amada! E para ser pátria amada não pode ser pátria armada”.

Em nota, a CNBB se manifestou a respeitos das ofensas que foram proferidas pelo deputado, afirmando que a Congregação entrou com um processo contra ele, uma vez que, através de seu discurso, D’Ávila “feriu e comprometeu a missão parlamentar, o que requer imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes”.

D’Ávila era candidato à reeleição, porém não conseguiu a quantidade de votos necessários.