Deputado bolsonarista cita Hitler em Assembleia Legislativa no Mato Grosso do Sul

João Henrique Catan do PL chegou a levantar o livro do ditador nazista em suas mãos e pedir a recomposição do parlamento como a Alemanha

Isso só pode ser brincadeira. Se na semana passada tivemos xenofobia, agora temos apologia ao nazismo de forma descarada. O deputado estadual (bolsonarista) João Henrique Catal do PL citou o livro de Hitler no plenário da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul nesta terça (07), em Campo Grande.

“Aqui eu trago, senhor presidente, um livro que este parlamentar ficou com medo na sua viagem de retorno ao Brasil, senhor presidente. Fiquei com medo de entrar com esse livro no Brasil, porque à época um juiz talvez mais ditador do que Adolf Hitler suspendeu a entrada e as vendas do Mein Kampf, Minha Luta, Minha História, Minha Vida, de Adolf Hitler, onde aqui retrata suas estratégias para aniquilar, fuzilar, o parlamento e os direitos de representação popular”, disse.

Tudo começou com as críticas ao fato da Assembleia ser em sua maioria governista e a sua reclamação vinha da dificuldade de conseguir informações. “Senhor presidente, é com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço para que este parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize nos rumos do que foi o parlamento europeu da Alemanha e que serviu, após sua reconstrução, de inspiração, inclusive para nós estarmos hoje aqui através do nosso direito constitucional brasileiro, que se inspira no modelo romano germânico. Era o que tinha, senhor presidente, para encaminhar o voto favorável à aprovação do requerimento”, finalizou.