Deputada Lucinha é sequestrada após uma festa no Rio

Lucinha e sua equipe estavam desmontando uma festa de aniversário no bairro de Campo Grande quando foram abordados pelos sequestradores.

Minha gente, neste domingo (1º), a deputada estadual Lucinha foi sequestrada por um grupo de homens armados em um sítio na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o portal do G1, esses criminosos estavam em fuga na região do bairro de Campo Grande quando entraram no sítio onde estava a parlamentar e sua equipe foram abordados enquanto desmontavam uma festa de aniversário.

Lucinha teria pedido para conversar com os tais criminosos, que exigiram um carro para deixarem o local. Então, a deputada foi colocada no veículo e dirigiu com os bandidos até a Vila Kennedy, e lá ela foi deixada.

Em nota, a equipe de Lucinha informou que ela voltou para casa e passa bem. O veículo foi recuperado. Mas a motivação do sequestro ainda não está esclarecida e A Polícia Civil segue investigando o caso.