Deputada Erika Hilton aciona MPF contra Jair e Michelle Bolsonaro, após atos terroristas da extrema-direita, em Brasília

Ela pede que o casal seja investigado alegando que eles possuem alguma ligação com os atos antidemocráticos.

Eita! Desde o fim das eleições presidenciais, a qual muitos brasileiros não agradaram do resultado final, principalmente aqueles apoiadores de Bolsonaro, que são considerados de extrema-direita. Com isso, muitas cidades do nosso país têm passado por momentos extremamente delicados, com diversas manifestações e até mesmo atos terroristas, e é óbvio que um dos locais mais atingidos com isso é nosso Distrito Federal.

Na noite de ontem, um grupo de manifestantes ateou fogo em dezenas de carros, transportes públicos e fechou diversas vias em Brasília, deixando os moradores da região totalmente assustados e sem saber o que fazer.

Após ter notado que, mesmo com todo aquele caos que foi instaurado em Brasília, nem Jair Bolsonaro, nem a sua esposa Michelle Bolsonaro, chegaram a se pronunciar sobre o assunto.

Na manhã desta terça-feira (13) a deputada eleita, Erika Hilton, acionou o MPF e protocolou a abertura de uma investigação criminal contra o presidente da República e sua primeira-dama, alegando que ambos podem estar envolvidos nos atos terroristas que aconteceram na noite anterior.

No documento que foi enviado ao procurador-geral da república, Antônio Augusto Brandão de Aras, a deputada questiona principalmente como foi possível a entrada do blogueiro Oswaldo Eustáquio no Palácio da Alvorada, onde reside o presidente e sua primeira-dama, enquanto os criminosos incendiaram carros e ônibus. Vale lembrar que Oswaldo já foi preso três vezes pelo STF, por estar ligado a outros atos antidemocráticos.