Depois do tombo no Domingo Legal, Virginia fez um ultrassom para garantir que seu filho está bem

Gente, como eu mencionei anteriormente, a Virgínia levou um senhor susto na tarde deste domingo (14) depois de escorregar ao vivo no palco do ‘Domingo Legal’, no SBT. Grávida de seu terceiro filho e mesmo que não tenha se machucado no momento da queda e conseguir proteger a barriga, ela compartilhou com seus seguidores que decidiu realizar um ultrassom para ter certeza de que está tudo bem com o bebê.

Assim que saiu da emissora paulista, ela seguiu para a maternidade mais próxima e fez o exame. Em seus stories, Virginia reforçou que o herdeiro estava ótimo e que tudo não passou de um grande susto.

“Estou bem, mas para desencargo de consciência viemos ver o José Leonardo”, escreveu. Em seguida, ela publicou um vídeo exibindo uma parte do ultrassom: “Graças a Deus coraçãozinho batendo certinho. Zé está ótimo e aprontou demais hoje no Domingo Legal com a mamãe”.

Depois de tranquilizar o público e afirmar que tudo estava bem, a esposa do Zé Felipe selecionou alguns registros de sua participação no programa do SBT e falou sobre a felicidade em ter marcado presença no famoso quadro ‘Passa ou Repassa’. Em uma das imagens, a mamãe coruja mostrou o rostinho do caçula.

“Cara, que programa maravilhoso, @celsoportiolli é um dos apresentadores mais incríveis que eu conheço e com certeza uma inspiração!! Foi leve, divertido, tanto que fui brincar com Zé e levei um tombo. Mas graças a Deus coloquei o joelho e mão na hora de cair e ficou tudo bem”, iniciou a influenciadora digital na legenda.

“Mas para desencargo de consciência, viemos ver como Zé Leonardo tá e ele está OTIMOOOOO, conseguimos até ver o narizinho dele e pra mim, tá parecido com o da Florzinha, será?!!!!! Que Deus nos abençoe e proteja sempre”, finalizou Virginia.