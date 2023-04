Depois de vencer luta contra polonês, Whindersson ressalta que não consegue se casar

Internautas comemoraram a vitória do boxeador no octógono e ele volta sua conquista para o ramo do amor, que ele não tem muito sucesso na área

Depois de nocautear Filipek em torneio internacional de boxe, Whindersson volta sua conquista para o ramos do amor e diz que não consegue se casar. Um internauta comemorou a conquista com o lutador e evidenciou que ele consegue tudo na vida, Whindersson foi na brincadeira e disse que o casamento é uma de suas derrotas. “O que é que tu não consegue, né? Parabéns mano!”, escreveu o internauta que teve a resposta de Whindersson: “Me casar”. No embate, o humorista conseguiu a vitória no segundo round após três quedas do rival polonês, Filipek. Vale ressaltar que Marcinek tinha instigado a raiva do brasilieor até o limite, chegando a chamá-lo de corno. Eita