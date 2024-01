Depois de ser comparada a He-Man, Kéfera muda a foto do seu perfil

Socorrooooooo! Gente, eu tô morrendo com os comentários na internet sobre compararem a influenciadora Kéfera Buchmann ao personagem He-Man por causa do seu shape incrivelmente sarado. Nas redes, a influenciadora aproveitou para dar aquela debochada e fez um post no qual brincou: “Pelos poderes de Grayskull!” Ela também aproveitou para mudar foto de seu perfil no Instagram trocando a imagem do seu rosto pela de… He-Man!

Para quem nunca assistiu ao desenho, He-Man é um bárbaro que luta contra as forças do mal. E o Castelo de Grayskull é onde mora a feiticeira Zoar.

Essa tour de comparar Kéfera com He-Man surgiu quando um vídeo seu dançando em uma festa circulou nas redes. Os internautas a acharam parecida com o personagem. Veja o vídeo!

Nesta quarta-feira (3), ela falou sobre as comparações em seu Instagram. A atriz e influencer revelou que alguém próximo a ela a avisou que seu nome estava entre os assuntos em alta, e ela questionou o motivo.

“Eu falei: ‘meu Deus, o que foi que eu fiz agora? Eu não estava fazendo nada, tava dormindo, não tava comendo pepino com gelatina, não tava falando de ninguém, o que aconteceu?’ Ele falou: o pessoal está falando que você está parecendo o He-Man de tão forte”.