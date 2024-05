Depois de quase sofrer acidente na estrada, Mc Gui socorre vítima de um carro capotado no local: “Meu carro rodou duas vezes, tinha óleo na pista”

Que perigooo, gente! Olha só o que aconteceu com o Mc Gui nesta sexta-feira (24). O cantor estava passando pela Rodovia Fernão Dias, que liga a Grande São Paulo a Belo Horizonte. Ele estava voltando para São Paulo depois de assistir à corrida do seu pai, quando seu carro quase colidiu com um caminhão desgovernado na altura de Mairiporã por causa do óleo na pista.

O carro do cantor rodou duas vezes na estrada, mas todos que ocupavam no veículo passam bem, apesar do susto. Mas ele viu que um carro que estava na frente do dele acabou capotando, então ele saiu para ajudar as vítimas.

Ele conseguiu abrir a porta do veículo e tirou as vítimas do carro. O homem resgatado pelo cantor passa bem e só teve ferimentos leves, mas ele disse para Mc Gui que já tinha conseguido chamar ajuda após o capotamento.