Depois de Monica Iozzi abandonar o barco, Mariana Santos substituir às pressas no seu lugar

A atriz que ia dar vida a uma personagem em ‘Elas por Elas’ alegou problema de saúde após ver o salário de Deborah Secco na trama

Gente, que deixar claro que adoro Monica Iozzi inclusive ela é motivo de minhas alegrias desde o CQC. Ela reinventou o Vídeo Show e tenho o maior respeito por ela e sua profissão, mas a verdade precisa ser dita. Monica não saiu por conta dos problemas de saúde, o motivo maior é o salário, quando ela comparou o valor com o de Deborah Secco o clima pesou.

De acordo com o Notícias da TV, ela desistiu e alegou problemas de saúde, fazendo a substituição em ‘Elas por Elas’ por Mariana Santos que já fez o seu nome em participação de algumas novelas da TV Globo.

A atriz está no ar com o quadro ABC do Mion , do Caldeirão e o seu trabalho como atriz mais recente foi em Cara e Coragem, de 2022.