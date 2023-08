Depois de Mel Maia, MC Daniel se pronuncia diante de fim do namoro

O cantor afirmou que deseja que ela seja feliz após certificar o término do casal

Mc Daniel usou suas redes sociais para esclarecer os fatos do seu término com Mel Maia. O cantor foi direto e reto e ainda disse que deseja o melhor para a sua ex-namorada.

“Minha família. Venho informar a todos vocês que o meu relacionamento com a Melissa chegou ao fim. Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e ela por mim e queremos o bem um do outro. A todos que tem um carinho por nós. Obrigado de coração. Agora seguimos caminhos diferentes, obrigado por nos respeitarem. Que Deus continue nos abençoando”, escreveu ele, que estava com a atriz desde o fim de 2022.

Vale ressaltar que os boatos começaram quando ela não esteve presente na festa de aniversário do artista no último domingo (27).