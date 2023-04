Depois de fazer cara feia para presente de sogra, Virgínia usa a “bota-chinelo”

A famosa bota da Miu Miu foi parar na boca do povo após ser elegida como presente de Poliana Rocha a sua nora, Virgínia Fonseca

Deu o que falar, mas Virgínia foi lá e fez a sua jogada de marketing usando a bota mais polêmica da web. Depois de reagir ao presente de Poliana Rocha, a influenciadora resolveu reverter a história, botar um cropped e reagir. A loira comemorou a chegada dos 43 milhões no seu Instagram com o acessório polêmico.

“43 MILHÕES DE PESSOAS!!!! Não poderia deixar de vir aqui agradecer, meu coração está CHEIO de gratidão, sinto que estou na minha melhor fase e vocês fazem parte disso!!! Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos, sempre peço pela vida de cada um de vocês pois sei que sem ELE e sem vocês eu não seria absolutamente nada!!!”, escreveu ela na publicação.

Os internautas não deixaram de comentar o uso do acessório e ainda relembraram o rap de Zé Felipe. “Eu peço respeito com minha bermuda, com a minha bota e com a minha postagem”, escreveu um.