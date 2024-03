Depois de falar que dar o cu é viciante, Marina Sena diz que homem tem que instigar a falar coisas no ouvido e Juliette concorda

Minha gente, cancelei a minha caminhada na orla de Ipanema, pois não podia perder a estreia do talk show do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, “ Surubaum”. Sim, meus amores, é isso mesmo que vocês estão lendo. O nome do programa veio daquele tour do surubão de Noronha, lembram?

E obviamente, esse casal não dá ponto sem nó, então a estreia tinha que ser tudo. Então, as primeiras convidadas foram Marina Sena e Juliette e escolha mais maravilhosa hein, gente?

Depois de ter declarado que dar o cu é maravilhoso e viciante, Marina deixou claro a importância das preliminares e de se comunicar durante a relação. Tanto Sena quanto Juliette deram um recado para os homens de que umas palavrinhas gostosas ao pé são muito importantes durante uma relação sexual e que elas têm pavor de homem que fica mudo durante toda a performance. Imagina gente, deve ser triste mesmo né?