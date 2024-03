Depois de Carlos Bolsonaro colocar a Mãe Loira pra correr do PL, Rosa Fernandes também pede a cabeça de Verônica no MDB

As mulheres de Bangu estão nervosas com Carlos Bolsonaro e euzinha, curiosa que sou, fui descobrir o motivo! O nosso querido Carluxoooo colocou a mãe loira do Funk pra correr do partido Liberal, eu particularmente achei que era porque ele não sabia dançar até o chão, mas acabei de descobrir o real motivo, Verônica não se encaixa no partido.

Diante disso, a apresentadora Antonia Fontenelle fez uma live em seu canal no youtube questionando explicações a respeito do comentário de Carlos Bolsonaro.

“O que é não se encaixar no PL? É porque ela é a mãe loira do funk? É porque a maioria dos eleitores dela não são bolsonaristas? E daí? Isso não é sobre pessoas, isso não é sobre partido, isso não é sobre o que vocês acham do candidato, é sobre o que ele faz pelas pessoas”, iniciou Fontenelle, que continuou: “Onde está o quadrado que ela não se encaixa? Porque no PL tem gente que faz rachadinha, no PL tem viado emcubado, no PL tem sapatão, no PL está cheio de ficha suja… O próprio pesidente do PL (Valdemar Costa Neto) pela segunda vez foi preso resentemente”.

“A onde é Carlos Bolsonaro, que a mãe loira não se encaixa no PL? Porque ela deu pra vocês votos para um caralho, agora, nas eleições para deputado… para que? Para eleger deputados que estão hoje sentados na cadeirinhas do PL e ela sangrando sozinha, igual os Republicanos fez comigo… Não se encaixa porque você não quer, porque, eleitor ela tem para isso”, declarou a apresentadora.

Mas ela não parou por aí não! Além de colocar Carlos Bolsonaro contra a parede, Antonia também revelou que a vereadora Rosa Fernandes também pediu a expulsão da política do partido MDB, dois dias após a mesma ser anunciada como candidata pelo partido.

“E a covardia não parou por aí não e eu vou dar nomes, e o nome da vez é Rosa Fernandes, que, com medo de perder o protagonismo no MDB, depois do MDB ter anunciado a Verônica Conta como candidata deles, sabe o que a dona Rosa Fernandes fez? Pediu a expulsão de Verônica Costa do MDB, dois dias depois”, jogou o nome da política na roda.

Por fim, Fontenelle exaltou a Mãe Loira, dizendo: “ A Mãe Loira é uma potência e vocês precisam entender que não é sobre o game de vocês, eu vou perder 4 vereadores e tudo bem, a gente sabe que te, essa matemática nojenta de vocês, mas vocês sacrificaram uma mulher que pela sexta vez é eleita sozinha, sem fazer parte da panela de vocês e ainda sim ficar 6 anos na política, alguma coisa me diz que em algum momento ela deve ter colaborado com vocês, não é? Olhem, puxa na memória que em algum momento ela deve ter feito vista grossa com alguma coisa, senão ela não estaria aí, nem no sexto mandato, Porque se volta e meia não se fecha os olhos por alguma coisa, corre o risco de virar um Mariele da vida, nao é assim que funciona no Rio de Janeiro, porra?!”.