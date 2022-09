Depois de ataques racistas Halle Bailey reage sobre ‘A Pequena Sereia’

Atriz quer que as garotinhas como ela sejam princesas todos os dias

Não está fácil viver em um mundo racista e eu fico furiosa em saber que em pleno século XXI existam pessoas tão atrasadas em relação a forma de pensar o mundo. Halle Bailey está sofrendo racismo depois que apareceu no trailer de ‘Pequena Sereia’ como protagonista do longa. A musa não se calou e rebateu os comentários em entrevista para a revista Variety.

“Quero que a garotinha em mim e as garotinhas como eu que estão assistindo saibam que são especiais e que devem ser princesas em todos os sentidos. Não há nenhuma razão que eles não deveriam ser. Essa garantia era algo que eu precisava”, disse.

A atriz ainda contou que foi com o apoio dos seus avós que fizeram ela correr atrás dos seus sonhos e olhar a situação de uma forma diferente. “Foi uma coisa inspiradora e bonita ouvir as palavras de encorajamento me dizendo: ‘Você não entende o que isso está fazendo por nós, por nossa comunidade, por todas as meninas negras e pardas que vão se ver em você?’”, contou.