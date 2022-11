Depois de 9 meses, Kylie Jenner revelou o nome do filho

Empresária deu à luz ao seu segundo filho em fevereiro e deixou os fãs na dúvida sobre o nome do filho

Kylie Jenner quer matar a gente do coração! Sem revelar o nome do filho ela fez os fãs esperarem até o momento exato para revelar o nome do seu segundo filho. Vale ressaltar que ela deu à luz em fevereiro e só agora disse que o nome do seu filho é Wolf. Isso mesmo, lobo em inglês.

“O nome do meu filho ainda é Wolf. Eu vou avisar vocês se mudar. Talvez na temporada três”, disse a caçula do clã.

Wolf tem nove meses, fruto da relação de Kylie com o rapper Travis Scott. O rosto da criança ainda segue sendo um mistério para todos, porém ela contou que ele tem os seus olhos.