Depois da Melody cobrar 15 mil, Latino disse que só iria participar do podcast da Erika Schneider por 100 mil

Diante dessas polêmicas, o endiabrado Rico Melquiades colocou lenha na fogueira.

Gente, vocês estão sabendo da loucura que está virando o podcast da modelo Erika Schneider? A gata, que participou da A Fazenda 13, resolveu convidar a cantora mirim Melody para participar do seu web programa, porém, o papai artista e empresário da cantora, cobrou R$15 mil para que a filha concedesse a entrevista.

Mas toda essa loucura não parou por aí. Vendo isso, Latino, que ninguém mais sabe da existência, ousou cobrar R$100 mil reais por sua participação no podcast. Oi??? Dá pra acreditar?

Revoltado, o nosso querido influenciador Rico Melquíades colocou a boca no trombone e comentou sobre o ocorrido:

“Gente, eu vi sim essa polêmica da Erika com a Melody, mas u não quis me envolver para não me chamarem de biscoiteiro, mas eu estava vendo os comentários e vi um comentário

do Latino, o Latino, que o pessoal nem lembra mais do Latino… Eu achei desnecessário esse comentário dele “Ah se fosse eu, eu cobraria 100K”. Latino você estava pedindo a Erika para que dançasse a sua dancinha, quer que eu poste aqui o print que você mandou direct pra ela? Ah, me poupa, né?”, falou Rico.