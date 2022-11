Deolane tem bafo? Participantes da Fazenda confirmam mau cheiro

Advogada ganhou o apelido de “bafuda” dentro da Fazenda e o problema foi escancarado por Deborah Albuquerque

Parece que Deborah Albuquerque tinha razão quando chamou Deolane de “bafuda” e tudo não era só uma ofensa da ruiva sendo uma verdade para quem convive com a advogada. Deolane, conselho de amiga, procure um dentista, isso pode ser algum problema com as suas lentes, amiga, quem sabe não está com infiltração ou algo do tipo, afinal, se a mãe é tão estourada assim não pode manter esse problema por muito tempo. Quem avisa amigo é…

Muitos ainda acreditam que tudo não passava de uma estratégia para fazer com que Deolane se desestabilizasse no jogo, mas os participantes indicam que não.

O comentário já partiu de outros participantes do reality, que disseram que a viúva de Kevin não tem um cheiro agradável quando se trata de um hálito bucal saudável. Pasmem, Deolane tem bafo!