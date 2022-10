Deolane rasga elogios para Vini Buttel e ainda solta torcida para a “peça rara”

A advogada disse que se o público estiver enxergando o modelo como ela, ele tem chance de voltar da roça. Oi?

Minha gente essa Fazenda está mais maluca que o normal, afinal temos até Deolane soltando fogos e declarando sua torcida para Vini Buttel. Oi? Isso mesmo que vocês leram, minhas queridas. A nossa advogada elogiou a postura do modelo mesmo depois de tudo que ele aprontou dentro do reality.

“Aí eu queria que o Vini voltasse… Mas eu já falei para as meninas, eu olho muito a sua conduta que eu estou vendo, entendeu? Por enquanto o que estou vendo não me desabona. O que desabonou eu falei e vi só melhora. Se as pessoas estão enxergando igual a mim, você tem grandes chances”, afirmou Deolane Bezerra.

Para quem não sabe o muso se envolveu em diversas polêmicas envolvendo machismo, gordofobia e homofobia. Eu não passo pano não, não sei vocês.