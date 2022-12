Deolane questiona Adriane Galisteu: “Será que é tão ruim assim?”

Advogada quebrou o silêncio em live e contou todos os detalhes sobre sua estadia na Fazenda

Se tem uma coisa que está dando o que falar, é a live de Deolane sobre A Fazenda. Sobrou até para a apresentadora do reality, Adriane Galisteu, que disse ter esquecido do aniversário de Deolane e pediu desculpas, mas a advogada ainda julgou que a edição precisava de uma vilã e ela foi jogada no fogo como tal.

“Mas como esquecido? Meu aniversário foi numa terça-feira, em um programa ao vivo. Ela não assiste ao programa, será que é tão ruim assim? Ela não viu que era meu aniversário? Ela não viu os parabéns antes de começar o ao vivo? Não, né? E a minha família questionou”, disse Deolane.

E não parou por aí: “Ela veio se desculpar, pediu até o bolo que esquecemos de levar na prova do fazendeiro, mas a produção levou. É Adriane Galisteu quando você me pedia para fazer live na Fazenda 13 porque a sua tinha 3 mil seguidores e comigo bati 30 40 eu era legal”, disparou.