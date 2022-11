Deolane poderá ter sua OAB suspensa por suas atitudes em “ A Fazenda”

Para que a suspensão aconteça, a possível infração da advogada deve ser denunciada e julgada pelo órgão.

Acho que desta vez a mãe estourou um pouco demais. Desde o início da 14ª edição do reality a fazenda, Deolane tem sido apontada por possuir um temperamento forte e agir com agressividade diante de seus companheiros de confinamento. Porém, a menos de um mês para o fim do programa, a advogada excedeu os limites ao ameaçar agredir fisicamente, em rede nacional, a também confinada Bárbara Borges.

Essa atitude da advogada pode fazer com que ela tenha o seu registro da OAB suspenso por até 12 meses ou até mesmo cancelado. Porém, para que isso aconteça, as possíveis infrações de Deolane deverão ser denunciadas e em seguida a denúncia será analisada pelo órgão responsável, podendo assim tomar medidas punitivas caso o profissional tenha descumprido a legislação.

“Quando é divulgado algo que é muito escrachado, a OAB pode tomar providências de ofício. Em outras situações, ela tem todos os seus locais para receber atos infracionais cometidos por advogados. A pessoa leva esse caso, e a OAB dá a oportunidade do advogado se retratar, e então o conselho vai fazer esse julgamento. Se não chegar até a OAB, não tem como ela saber e punir”, explica o advogado Carlos Melo.