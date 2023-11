Deolane nega envolvimento com Victor Igor

A advogada desmentiu os boatos envolvendo o seu nome, que foram soltados pela influenciadora Emily Garcia em um podcast.

Amores, durante a participação da influenciadora Emily Garcia no podcast que é apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, ela revelou que antes de se envolver com o seu atual affair, o também influenciador Victor Igor, ela perguntou para a sua amiga a influenciadora e advogada Deolane, se para ela havia algum problema, pois, supostamente, Deolane e Victor já se envolveram no passado.

Porém, as coisas não foram bem assim. Ao se deparar com um corte do podcast, que foi publicado pelo perfil de fofoca “Segue Cami”, a advogada fez questão de desmentir tal envolvimento nos comentários e aproveitou a oportunidade para chamar os envolvidos de biscoiteiros, por estarem o usando o seu nome para hitar na web.

“Povo pra mentir do caralhooo, bando de biscoiteiro”, comentou Deolane.