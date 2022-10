Deolane diz quer Kerline mentiu sobre interpretar ela em um filme

Ex-BBB foi atacada pela advogada depois da declaração da loira no quadro do humorista Maurício Meirelles

Essa é das boas! Vocês sabiam que Kerline iria interpretar Deolane em um documentário da Netflix? Só para rir! Ontem (25) a advogada desmascarou a ex-BBB na frente de todos os peões dizendo que ela inventou a história, mas o fato aconteceu quando Kerline participou de um quadro no programa de humor de Maurício Meirelles.

“Me chamou no direct antes do confinamento. Tá ansiosa? Doida por uma conversa com a doutora, mas não teve, né? Inventou lá fora que ia dublar pra ficar no hype e a Netflix te desmentiu”, disse a advogada.

Na época Kerline chegou a publicar a notícia em seu Twitter oficial: “Gente, agora eu posso falar: em 2022 eu interpretarei a doutora Deolane Bezerra em um documentário da Netflix! Vem aí, mores!”, publicou a peoa. Após isso, a Netflix Brasil postou: “Que história é essa? A pobi da Ker senhor”.