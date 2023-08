Deolane Bezerra rasga críticas ao filme da Barbie

A ex-Fazenda foi com Carlinhos Maia para conferir a produção que está fazendo sucesso no mundo todo e não deixou de criticar

Longe do mundo dos famosos e cada vez mais perto das sub celebridades, Deolane não teve papas na língua na hora de falar do filme da Barbie. A advogada criticou o filme e chamou o longa de chato. Nos stories de Carlinhos Maia, que a acompanhou na sessão, ela conta detalhes sobre o que achou ao sair da sala.

“filme chato pra c****, meu irmão”. Na ocasião, Carlinhos levou diversos influenciadores da ‘Casa da Barra’ para assistir ao filme.

Ela ainda questionou:”Posso falar isso? É patrocinado?”, perguntou. Carlinhos rebateu dizendo que o longa traz algumas reflexões.