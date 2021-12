Deolane Bezerra perde conta no Instagram de novo!

Os fãs de Deolane não entenderam o que aconteceu com sua conta de Instagram. A rede social de Deolane Bezerra foi desativada.

Os fãs não entenderam o que houve com a conta da advogada, dj e influenciadora Deolane Bezerra. A coisa zicou…

O que houve com a conta de Instagram da Dra. Deolane minha gente? Sumiu? Virou sorvete e derreteu? Vamos às pistas!

Com mais de 13 milhões de seguidores, a conta de Instagram de Dra. Deolane Bezerra foi desativada e não se sabe o motivo. Não é a primeira vez que a advogada tem que lidar com esta situação. Na primeira vez Deolane também não tomou ciência do motivo pelo qual sua conta foi derrubada.

Ela ja havia sido notificada pela rede social. Foto: Popline.

Inclusive é bom lembrar que Deolane Bezerra foi uma das atrações da famosa festa Farofa da Gkay. A musa foi se apresentar como Dj e foi tietada por inúmeros fãs.

É fato que as diretrizes da rede social mudaram neste ano e muitas outras contas sofreram com o mesmo problema.

Deolane marcou presença na festa de Gkay. Foto: Globo.

Ao que tudo indica, a Dra. Deolane já previa isso, pois criou uma conta reserva que contabilizava mais de 13 milhões de seguidores. O novo Instagram foi criado por conta dessa possibilidade de uma nova queda.

Como Deolane fará com as infinitas parcerias que vem coleciopnando? Os produtos e sorteios que vem divulgando? E seus fãs ficarão órfãos da musa?

Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exxxquece!