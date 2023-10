Deolane Bezerra doa R$ 50 mil para ajudar o ator Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’

Influenciadora visitou o ator e registrou todo o encontro; Deolone divulgou o pix de Marcos para seus seguidores doarem também.

Queridos da minha vida, a Deolone teve uma passagem rápida aqui pelo Rio de Janeiro na tarde desse domingo (1) para realizar uma visita especial ao ator Marcos Oliveira, eternizado como o Beiçola de A Grande Família. Através das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou com detalhes sua ida à casa do artista, que está atualmente afastado das telinhas e enfrentando dificuldade financeira.



Deolane fez questão de doar a quantia de R$ 50 mil para Marcos. “Para começar essa campanha do bem, acabei de fazer um PIX no valor de cinquenta mil. Para você recomeçar e estou à sua disposição. Você tem o meu número, o que precisar pode me chamar”, diz ela em vídeo postado no perfil do Instagram. Emocionado, o ator agradeceu Deolane e rasgou elogios à influenciadora. “Quero sempre falar com você. Você é o meu anjo da guarda”, afirmou ele.



A viúva do Mc Kevin também fez questão de divulgar o número do PIX do ator e pediu para que os internautas o ajudassem doando qualquer quantia. Ela também promoveu o perfil do artista na rede social – com isso, ele já ganhou mais de 100 mil seguidores.

“Gente, a história dele vai muito além do que imaginamos. Ele não está nessa situação porque ele quer. Ele foi vítima de várias coisas, mas nós estamos aqui para ajudar (…) eu tenho 18 milhões de seguidores. Vocês já imaginaram se cada pessoa doasse um real que seja? Ele merece demais”, afirmou ela.