Dentistas dizem que o sorriso de Harry Styles é o mais atraente do mundo

De acordo com as informações dadas ao jornal britânico The Mirror, o cantor tem a simetria perfeita para chamar a atenção de todos

Não é de hoje que Harry Styles ganha o cenário da indústria musical e da beleza. Com jeitinho, o britânico conquistou geral e agora já é considerado o sorriso mais simétrico e perfeito entre os dentistas e profissionais da saúde bucal. “Obviamente, um dos fatores mais importantes que compõem um sorriso são os dentes, principalmente os dentes que mudaram de formato […] Harry Styles tem a simetria ideal em seu sorriso, com os dentes da frente um pouco mais longos que os outros”, afirmou a Dra. Gülay Akay ao The Mirror. Ela ainda completou: “Um sorriso atraente é uma ferramenta importante para impressionar as pessoas. Quando um rosto bonito é complementado por um sorriso atraente, a harmonia facial é alcançada”, finalizou.