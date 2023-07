Denilson retruca afirmação de Belo e revela que a dívida entre eles não está 100% resolvida

A assessoria do comentarista esportivo afirma que ambas as partes estão se empenhando ao máximo para resolver as pendências judiciais.

Gente, mais cedo contei para vocês que o cantor Belo, após uma grande batalha judicial finalmente teria quitado a sua dívida milionária com o comentarista esportivo e ex-jogador de futebol, Denilson , porém, parece que as coisas não estão 100% resolvidas entre eles . De acordo com a assessoria de imprensa de Denilson, em nota que foi enviada ao site Splash, apesar de ambas as partes estarem se dedicando ao máximo para resolver o problema judicial, ele ainda não foi 100% resolvido. “O que podemos afirmar é que nos últimos dias, ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução pro caso e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, nos manifestaremos. Ainda não está”, notificou a assessoria do ex-atleta.