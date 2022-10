Demorou, mas comprou! Elon Musk compra Twitter

Empresário fez o anúncio pela própria rede social e tinha até sexta (28) para fechar o negócio

Faz décadas que os acordos vêm e voltam diante as negociações do Twitter com Elon Musk, o empresário ainda não havia decidido se compraria a rede social do passarinho azul, e tinha até sexta (28) para ter certeza. Hoje (27), o loirinho mais rico do mundo anunciou a compra depois de meses e meses.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

O muso conta que comprou pela importância de uma ‘praça comum’ no meio digital para todas as pessoas. “É por isso que eu comprei o Twitter. Eu não fiz isso porque é fácil. Não fiz isso pra ganhar mais dinheiro. Fiz isso para tentar ajudar a humanidade, que eu amo”, escreveu.

Com a notícia, os papéis do Twitter subiam 1,11%, cotados a US$53,94 na bolsa de Nasdaq. Ave Maria, é dinheiro para mais de metro.