Demi Moore volta a morar com Bruce Willis

Ex-esposa do ator voltou a morar com ele para auxiliá-lo no tratamento de afasia e demência

O estado de saúde de Bruce Willis rodou a internet depois que a família disse fazer sessões de cinema com amigos para que as consequências da demências não sejam tão dolorosas para todos. Demi Moore, ex-esposa do ator, resolveu se mudar para casa de Bruce para auxiliar Emma Heming no tratamento do pai.

“A Demi foi morar com eles e vai ficar lá até o fim. No começo [quando os diagnósticos não haviam sido revelados], ninguém entendeu porque ela havia mudado para a casa do ex com a nova esposa dele, mas agora tudo faz sentido”, explicou uma fonte ao Radar Online.

A fonte ainda completa a participação de Demi na família. “A Demi tem sido um Porto Seguro para a família e está determinada a fazer com que todos os dias do Bruce, até o fim da vida, sejam repletos de amor”, completou.