Demi Lovato está namorando (de novo)

De acordo com a revista People a cantora estaria namorando um músico

O que a gente mais gosta? Formação de casais e ships! De acordo com a revista People, Demi Lovato está de namorado novo e trata-se de um músico que ainda não teve sua identidade revelada.

Os fãs vão à loucura com uma notícia dessa, uma vez que querem ver Demi ao lado de alguém que a valorize (o que não aconteceu nos últimos relacionamentos da cantora).

“É um relacionamento muito feliz e saudável. Ele é um cara super legal”, disse a fonte à People.

Para quem não se lembra, Demi terminou seu relacionamento com Max Erich em 2020 e chegou a ficar noiva do rapaz. Esse é o primeiro relacionamento depois do fim.